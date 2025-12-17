Trabzon’un yaylalarından kartpostallık manzaralar
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Taşlıoba Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dron ile görüntülendi.
Bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte Taşlıoba Yaylası’nda doğa beyaza bürünürken, yaylanın yüksek kesimleri adeta kış masalını andırdı. Karla kaplanan yayla evleri, yollar ve ormanlık alanlar havadan görüntülenerek görsel şölen sundu.
Drone ile kaydedilen görüntülerde, beyaz örtüyle kaplanan yaylanın doğal güzellikleri dikkat çekti. Sessizliğin ve sakinliğin hâkim olduğu Taşlıoba Yaylası, kar yağışının ardından doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.