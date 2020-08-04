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Spor

Trabzonspor'un yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Ekuban için 4 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 08:46:00 -
Trabzonspor'un yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif

Süper Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor'da, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Caleb Ekuban olmuştu.

Bordo-mavililerin Ganalı yıldızına, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği belirtildi.

4 milyon euroyu gözden çıkardılar

Gana basınında yer alan haberlere göre; bir süredir Ekuban'ı takip eden Al Hilal'in, 26 yaşındaki forvet için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu için ise, 6 milyon euro kar elde etmek istediği ve Ekuban'a 7 milyon euroluk fiyat belirlediği ifade edildi.

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