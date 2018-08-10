THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:20
Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un görüşmelerde bulunduğu Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme, İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkan tarifeli uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a ulaştı.

29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:20
  1. İstanbul
  2. Antony Nwakaeme
  3. Trabzonspor
  4. Nwakaeme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
    1. Süper Lig maçları hangi kanalda..
    2. DEİK Başkanı Olpak: Merakla bekliyoruz
    3. Suudi Arabistan'a balistik füze..
    4. ABD'ye tarihi şok! Pahalıya patladı
    5. Emperyalizmin uşakları iş başında!..
    6. İbrahim Kalın'dan döviz açıklaması
    7. Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
    8. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..
    9. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
    10. Gazze'de sağlık görevlisi, katil..
    11. Bahçeli: Bir papaz bahane edilerek..
    12. Kalın'dan dolar açıklaması: Tehditler..
    13. Bahçeli'den ekonomik operasyonlara tepki
    14. 4 yaşındaki kayıp çocuk bulundu
    15. Karaaslan: Türk milletini dolarla..
    16. Bakan Murat Kurum, Ordu'da..
    17. İran resti çekti: ABD'yi pişman..
    18. Trabzonspor'un transferi Antony..
    19. Bartın'da kurtların saldırdığı eşek öldü
    20. Ali Erbaş'tan dikkat çeken Adnan Oktar..
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "