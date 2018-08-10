Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme İstanbul'a geldi
Yeni sezon öncesi Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.10 Ağustos 2018 Cuma 18:20
Trabzonspor'un görüşmelerde bulunduğu Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme, İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkan tarifeli uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a ulaştı.
29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.
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