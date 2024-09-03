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Spor Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Spor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-03 16:24:00 -
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu.

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş'le anlaşamaya vardı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisinde, tecrübeli teknik adamla gerçekleşen toplantıda Asbaşkan Zeyyat Kafkas da yer aldı. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, bordo-mavili kulübün önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yaparak anlaşma detaylarını duyurması bekleniyor.

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