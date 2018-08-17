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Trabzonspor'un yeni golcüsü Trabzon'da

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcuNwakaeme, Trabzon'a geldi.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:19
Trabzonspor'un yeni golcüsü Trabzon'da

İsrail'in Hapoel Beer Sheva ekibi formasıyla dün gece UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Kıbrıs Rum Kesimi'nde APOEL maçına çıkan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, buradan uçakla İstanbul'a, daha sonra da Trabzon'a ulaştı.

Nijeryalı futbolcu, izleme komitesi üyesi Caner Çuvalcıoğlu tarafından karşılandıktan sonra kulübe ait araçla Trabzon Havalimanı'ndan ayrıldı. 

Bir süre önce İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Nwakaeme ile son görüşmelerin ardından basın huzurunda sözleşme imzalanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:19
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