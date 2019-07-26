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Trabzonspor’un rakibi Parma

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçını İtalya ekibi Parma ile oynayacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:30
Trabzonspor’un rakibi Parma

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçını İtalya ekibi Parma ile oynayacak.


Avusturya’da ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas Szombathely ile golsüz, daha sonra as kadro ve genç oyuncularlaoynadığı Hoffenheim maçından da 3-3 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu kez Parma ile Ottensheim kasabasında yarın TSİ 19.30’da karşılaşacak.



Trabzonspor günü izinli geçiriyor


20 Temmuz’da başlayan Avusturya kampının 6. gününde Trabzonspor günü izinli olarak geçiriyor. Bordo-mavililer, yarın yapacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını sürdürecek. Bordo-mavililer dördüncü hazırlık maçını da 29 Temmuz’da da Verona takımı ile yaptıktan sonra kampı tamamlayarak Trabzon’a dönecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:30
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