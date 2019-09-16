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Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti

- La Liga'nın 4. haftasında Getafe deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı- Ligde Sevilla liderliği devraldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:03
Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti


MADRİD (AA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor'un rakibi olan Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan maçta iki takımın da golleri penaltıdan geldi. Müsabakanın 15. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Real Betis, 73. dakikada Joaquin Rodriguez'in penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirirken, maç 1-1 sona erdi.

Ev sahibi takımda 25. dakikada William Silva de Carvalho, 94. dakikada da Lorenzo Moron kırmızı kart gördü.

La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Getafe, 3 puanla 18. sırada bulunuyor. Real Betis ise 4 puanla 15. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe-Trabzonspor karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü oynanacak.


- Sevilla liderlik koltuğuna oturdu


La Liga'da tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.

Haftaya 9 puanla lider giren Atletico Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenilmesini iyi değerlendiren Sevilla, deplasmanda Alaves'i 1-0 yenerek, 10 puanla ligde ilk sıraya yükseldi.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 00:03
  1. Getafe
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga
  4. Real Betis
  5. Sevilla

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