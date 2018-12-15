Trabzonspor'un rakibi Beşiktaş

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0, 15. haftasında da Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek, 33 hafta sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, zorlu Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 4'e yükseltmek ve zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Karadeniz ekibi, en son geçen sezon ligin 12. ve 16. haftaları arasında oynanan karşılaşmalarda 5 maç ardı ardına kazanma başarısı göstermişti.







- Büyük galibiyetler serisi





En son 2010-2011 sezonunun ilk yarısında üç büyük rakibi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup etmesi halinde 7 sezon sonra rakipleri karşısında 3'te 3 yapmış olacak.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Bu sezon sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, yarın deplasmanda Beşiktaş'ı da yenerse, 7 sezon sonra ligin ilk yarısında üç büyük rakibi karşısında üçte üç galibiyet elde edecek.





- Karaman, Güneş'in başarısının peşinde





Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın yarın oynayacağı Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezondan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısı gösteren çalıştırıcı olacak.

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Yarın oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.





- Kucka sakat





Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Juraj Kucka'nın sakatlığı bulunuyor.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kaldığı Karadeniz ekibinde, Mustafa Akbaş'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

Karadeniz ekibinde, üç sarı kartı bulunan Pereira, kart görmesi halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor karşısında takımda yer alamayacak.