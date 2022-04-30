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Spor Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
Spor

Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Süper Lig'in 35.haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlar bordo-mavili ekip şampiyonluğunu ilan etti. Futbolseverler ise bu sonuçla birlikte 'Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 22:51:00 -
Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Trabzonspor’un şimdiye kadar kaç şampiyonluğu bulunuyor?

Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Trabzonspor son şampiyonluğunu 1983-1984 sezonunda yaşamıştı. Bordo-mavililer 37 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.

Lig Şampiyonlukları

1975-1976

1976-1977

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1983-1984

Türkiye Kupası

1976-1977

1977-1978

1983-1984

1991-1992

1994-1995

2002-2003

2003-2004

2009-2010

2019-2020

Süper Kupa

2009-2010

2019-2020

Cumhurbaşkanlığı Kupası

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1982-1983

1994-1995

Başbakanlık Kupası

1975-1976

1977-1978

1984-1985

1993-1994

1995-1996

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