Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
Süper Lig'in 35.haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlar bordo-mavili ekip şampiyonluğunu ilan etti. Futbolseverler ise bu sonuçla birlikte 'Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Trabzonspor’un şimdiye kadar kaç şampiyonluğu bulunuyor?
Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
Trabzonspor son şampiyonluğunu 1983-1984 sezonunda yaşamıştı. Bordo-mavililer 37 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.
Lig Şampiyonlukları
1975-1976
1976-1977
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1983-1984
Türkiye Kupası
1976-1977
1977-1978
1983-1984
1991-1992
1994-1995
2002-2003
2003-2004
2009-2010
2019-2020
Süper Kupa
2009-2010
2019-2020
Cumhurbaşkanlığı Kupası
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1982-1983
1994-1995
Başbakanlık Kupası
1975-1976
1977-1978
1984-1985
1993-1994
1995-1996