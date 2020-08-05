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Spor

Trabzonspor'un değeri 146 milyon TL arttı

Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor’un mevcut kadro değerinde yaklaşık 146 milyon liralık artış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:24:00 - 2020-08-05 11:30:39
Trabzonspor'un değeri 146 milyon TL arttı

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euro’luk artış oldu.

Trabzonspor’un ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Euro’dan 16 milyon Euro’ya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün ise değeri 12.5 milyon Euro’dan 13 milyon Euro’ya yükseldi.

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