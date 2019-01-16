Trabzonspor'un Balıkesir 11'i belli oldu
Karadeniz ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Balıkesirspor Baltok'u kendi sahasında konuk edecek.16 Ocak 2019 Çarşamba 19:47
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.
TRABZONSPOR - BALIKESİRSPOR
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Rodallega
BALIKESİRSPOR: Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Okan Alkan, Ali Doğan, Glumac, Uğur Aygören, Cumali Bişi, Nizamettin, Furkan, Mahatma Otoo
YAYIN: ATV
Saat: 20:30
Hakem: Özgür Yankaya
Stadyum: Medical Park
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