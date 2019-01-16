Trabzonspor'un Balıkesir 11'i belli oldu Karadeniz ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Balıkesirspor Baltok'u kendi sahasında konuk edecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek. TRABZONSPOR - BALIKESİRSPOR İLK 11'LER TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Rodallega BALIKESİRSPOR: Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Okan Alkan, Ali Doğan, Glumac, Uğur Aygören, Cumali Bişi, Nizamettin, Furkan, Mahatma Otoo YAYIN: ATV

Saat: 20:30

Hakem: Özgür Yankaya

Stadyum: Medical Park

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