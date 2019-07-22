Trabzonspor'un Avusturya kampı Bordo-mavili takımın yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

LINZ (AA) - Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında bu akşam Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yarın oynayacağı karşılaşma iptal edildi. Bordo-mavili takımın yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi. Karadeniz ekibinin yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.

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