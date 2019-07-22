Trabzonspor'un Avusturya kampı
Bordo-mavili takımın yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
LINZ (AA) - Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında bu akşam Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yarın oynayacağı karşılaşma iptal edildi.
Bordo-mavili takımın yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.
Karadeniz ekibinin yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.
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