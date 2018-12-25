Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için istediği rakam dudak uçuklattı
Karadeniz ekibi Trabzonspor, gösterdiği performansla göz dolduran Abdülkadir Ömür'ün için devreye giren Manchester City, Liverpool ve Roma'ya kapıyı 30 milyon eurodan açtı.25 Aralık 2018 Salı 18:01
Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan genç futbolcu Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavili kulüp, genç oyuncu için kapıyı 30 milyon eurodan açtı.
City, Liverpool ve Roma kapıyı çalıdı
Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür için Avrupa'dan dev talipler sıraya girdi. Menajerler aracılığıyla bordo mavili kulüple temasa geçen Manchester City, Liverpool ve Roma futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi. Trabzonspor yönetiminin, Abdülkadir Ömür için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı öğrenildi.
17 resmi maçta; 2 gol, 4 asist
Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta foma giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
(Futbol Arena)
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