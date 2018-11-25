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Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi sona erdi

- Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 18 maç sonra kazandı

25 Kasım 2018 Pazar 21:28
Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi sona erdi


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un rakibi karşısındaki 8 yıllık özlemi sona erdi.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına "dur" dedi.

Son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor’un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşadı.

Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra galibiyet elde etti.

Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak ligdeki kötü gidişatını da sonlandırdı.

Trabzonspor, bu galibiyetle ligde puanını 19'a yükseltirken, Fenerbahçe, 13 puanda kaldı.


- Koeman ile ilk yenilgi


Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından Erwin Koeman ile çıkış yakalayan Fenerbahçe, yeni teknik sorumlusuyla ilk yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli takım, Koeman ile biri UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.


- Onazi cezalı duruma düştü


Trabzonspor'da sarı kart gören Onazi cezalı konuma düştü.

Bordo-mavili takımda 4. sıra kartını gören Nijeryalı oyuncu, gelecek hafta Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bitiş düdüğün ardından bordo-mavili futbolcular, kenetlendi. Tüm takım oyuncuları tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyeti kutladı.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:28
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