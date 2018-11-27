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Trabzonsporlu yıldız 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonsporlu yıldız oyuncu Ogenyi Onazi, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek.

27 Kasım 2018 Salı 18:27
Trabzonsporlu yıldız 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Onazi'nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Onazi'nin kas ağrısı şikayetleri olduğunu belirten Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:27
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Ogenyi Onazi
  5. Onazi

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