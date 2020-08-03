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Spor

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 20:30:57 -
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile evlendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın dünya evine girdiği belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcuların katıldığı nikah töreninde Abdulkadir Parmak'ın, Merve Bozali ile hayatını birleştirdiği aktarıldı.

Düğünün ardından başkan Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilediği kaydedildi.

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