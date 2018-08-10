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Trabzonspor'dan zehir zemberek Ersun Yanal açıklaması

Karadeniz fırtınası Trabzonspor'dan teknik direktör Ersun Yanal hakkında zehir zemberek bir açıklama yapıldı.

10 Ağustos 2018 Cuma 22:57
Trabzonspor'dan zehir zemberek Ersun Yanal açıklaması

Trabzonspor, resmi internet sitesinden eski teknik direktörleri Ersun Yanal için açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere geçmişte kulübümüzde antrenör olarak görev yapan Kazım Ersun Yanal'ın sözleşmesi, dönemin Yönetim Kurulu'nun tasarrufuyla tek taraflı olarak feshedilmiştir.

İlgili antrenör, süreç içerisinde kulübümüzden 4 Milyon TL karşılığında ayrılmayı kabul etmesine karşın, kendisine karşı alınan tek taraflı fesih kararını TFF'ye taşımış, sonrasında ise UÇK ve Tahkim Kurulları ''Tüm hukuk sistemimize örnek gösterilebilecek hız ve duyarlılıkta'' bir çalışma yaparak dosyamızı kısa sürede karara bağlayıp kulübümüzü 10 milyon 569 bin 597 TL tazminat ödemeye mahkûm etmiştir.

Görevde bulunan Yönetim Kurulumuz tarafından, ilgili antrenöre son güne kadar kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tablo ve ülkemizdeki döviz artışının etkileri anlatılarak tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerimiz iletilmiştir.

Ancak; görev yaptığı kulübe ve camiaya saygısı bulunmayan, Trabzonspor'un kendisine verdiği şanslara rağmen ruhsuz, isteksiz ve sporun çok uzağındaki tavırlarına devam eden, Türk futboluna ve geleceğin sporcularına katacağı hiçbir şeyinin olmadığı - kalmadığı anlaşılan antrenör, tüm iyi niyetli girişimlerimize olumsuz yanıt vermiştir!

Bunun üzerine kulübümüz, ilgili antrenöre 10 milyon 569 bin 597 TL, beraberindeki yardımcılarına da 963 bin 775 TL olmak üzere toplamda 11 milyon 553 bin TL'lik tazminat tutarını bugün itibariyle tek seferde ve peşin olarak ödemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AYKUT DEMİR AÇIKLAMASI

Bordo mavili takım, ikinci bir açıklamada bulundu ve bu kez eski futbolcu Aykut Demir hakkında paylaşımda bulundu;

Kamuoyunun bildiği üzere; geçmişte kulübümüzde forma giyen ve ilgili dönemde ''Yağ ölçüm testine geç gelmesi'' nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilen Aykut Demir, feshini TFF'ye taşımış, beraberinde UÇK ve Tahkim Kurulları kulübümüzü haksız bularak 9 milyon 815 bin 580 TL ödemeye mahkûm etmiştir.

Yönetim Kurulumuz, diğer tüm girişimlerinde olduğu gibi memleket ve Trabzonsporluluk hassasiyetini ön planda tutarak ilgili futbolcuya son güne kadar tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerini iletmiştir.

Ancak; yaşantısından ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz Trabzonlu futbolcu tüm iyi niyetli taleplerimizi reddetmiş ve tazminatını kur farkı – faiz dahil olmak üzere talep etmiştir!

Bunun üzerine kulübümüz, ilgili futbolcuya ciddi bir kısmı faiz ve kur farkından oluşan 9 milyon 815 bin 580 TL'lik tazminat tutarını bugün itibariyle tek seferde ve peşin olarak ödemiştir.

Bu vesileyle; ilgili futbolcu başta olmak üzere geçmiş dönem Yönetim Kurulları ve Başkanların eylemleri sonucunda kulübümüzün ödemek zorunda olduğu, Süper Lig için lisans almamıza engel teşkil eden toplamda 23 milyon 989 bin 262 TL'lik ödemenin bugün itibariyle gerçekleştirildiğini tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 22:57
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Ersun Yanal
  4. Aykut Demir

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