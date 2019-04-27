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Trabzonspor'dan Volkan'a çok sert 'otobüs' cevabı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Ağaoğlu Volkan Demirel'in "Trabzonspor'da bir analizci ya da tecrüman arkamdan bir şeyler dedi. Özür dilesin yoksa otobüsten alır özür diletirim" sözlerine cevap vererek "Trabzonspor otobüsünden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu. Kimse kimseyi tehdit edemez, karşılığını en ağır şekilde görür. Ne olduğunu bilmiyorum, bir şey varsa kolluk kuvvetleri var." ifadelerinde bulundu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:23
Trabzonspor'dan Volkan'a çok sert 'otobüs' cevabı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu, "Golden önce yardımcı hakemin verdiği bir karar var. Orada çok komik görüntüler de var. Yardımcı hakem ayağıyla topu çok güzel oyuna sokuyor. Ara transfer döneminde kendisini takıma düşünebilirim." dedi.

Sarı-lacivertli yönetime teşekkür eden Ali Ağaoğlu, "Biz yöneticiler olarak çok güzel karşılandık. Fenerbahçe Kulübü başkan ve yöneticilerine de teşekkür ederim. Fenerbahçe seyircisinin çok önemli bir bölümünden de övgüler aldık, bunlar güzel şeyler." diye konuştu.

Ağaoğlu'ndan Volkan'a sert cevap

Volkan Demirel'in "Trabzonspor'da bir analizci ya da tecrüman arkamdan bir şeyler dedi. Özür dilesin yoksa otobüsten alır özür diletirim" sözlerine cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor otobüsünden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu. Kimse kimseyi tehdit edemez, karşılığını en ağır şekilde görür. Ne olduğunu bilmiyorum, bir şey varsa kolluk kuvvetleri var. Biri Trabzonspor otobüsünden adam almaya kalkarsa çok ağır şeylerle karşılaşabilir. Bunu yapmak kimsenin haddi değil. Analar daha doğurmadı öyle bir insan. O insan dönüp kendine bakacak. İki maç oynanıyor, olaysız geçiyor, herhalde buna içerledi. Böyle bir insanı kendi takımımda bile istemem. Benim takımımda böyle biri olsa biletini keserim. Bunlar hoş şeyler değil. Camialar arası sıkıntı yaratan ifadeler ve davranışlar. Yıllarca bu davranışlardan beslenen insanlar oldu. Sanırım devirleri kapandı, bu anlaşıldı ve canları yanıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:23
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