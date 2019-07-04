Trabzonspor'dan transfer bombası Gary Cahill

Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Chelsea’den ayrılan İngiliz stoper Gary Cahill’in, Fırtına’ya önerildiği iddia edildi.

Ancak Bordo-Mavili yönetimin, bu öneriye henüz bir cevap vermediği öne sürüldü. 7 yıl Chelsea’de forma giyen 33 yaşındaki savunmacı, Maviler ile 290 maçta görev yaptı. Öte yandan tecrübeli stoper, henüz İngiltere dışında bir takımda forma giymedi.