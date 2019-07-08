Trabzonspor'dan transfer bombası Donis Avdijaj
Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, Kosavalı futbolcu Donis Avdijaj ile anlaşma sağladı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
Bordo mavili ekip genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Trabzon temsilcisi prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.
Sol kanatta oynayan Avdijaj'ın bugün duyurulması bekleniyor.
Bonservisi elinde olan Kosovalı oyuncu son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giydi.
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