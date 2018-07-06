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Trabzonspor'dan TFF'ye tarihi başvuru! Süper Lig ve Paf maçlarını...

Trabzonspor Kulübü TFF'ye Süper Lig ve Paf maçlarını aynı saha ve seyirci önünde oynananması için başvuruda bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:23
Trabzonspor'dan TFF'ye tarihi başvuru! Süper Lig ve Paf maçlarını...

Yetiştirdiği futbolcularla nam yapan, özellikle kendi öz evlatlarıyla elde ettiği başarılarıyla Türk futbol tarihini değiştiren Trabzonspor öze dönüş konusunda tarihi bir başvuruya imza attı...

Bordo-mavili kulüp geçmişte alt yapıdan A takıma futbolcu çıkma konusunda önemli rol oynayan PAF maçlarının lig maçından önce aynı saha ve seyirci önünde oynanması sistemine dönüş yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bordo-mavililer eski adı PAF olan yeni adıyla U21 takımının maçlarının lig karşılaşmalarından önce aynı saha ve seyirci önünde oynanmasını istedi.

Böylelikle maçlara gelen taraftara iki maç birden izletme ve alt yapıda oynayan futbolcuları da daha motive etme imkanı sağlanacağını belirtilen dilekçede, bunun kulüplere hem sportif hem de ekonomik olarak büyük yarar sağlayacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Trabzonspor asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Evet böyle bir başvurumuz oldu. Göveve geldiğimizde böyle bir proje kafamızda vardı. Bunu önce TFF genel kurulunda federasyon yöneticileriyle konuştuk olumlu karşıladılar. Bizde bu konuda başvurumuzu yaptık. 90'lı yılları o PAF maçlarının da oynandığı ligimizi hatırlayın. O staddaki atmosferi hatırlayın. Bir başkaydı. Biz de hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde U21 takımımız tıpkı geçmişte olduğu gibi A takım maçı için gelen o seyircinin önüne çıksın istiyoruz. Bunun kulüplere büyük yararı olacaktır" dedi.

Bu sistemin alt yapıdaki oyuncuları daha motive edeceğini belirten Hacısalihoğlu, "Böyle 14 yabancılı bir sistemde kendi değerlerimize de sahip çıkma, onları motive etme, onları kazanma adına alt yapıya dönüş konusunda iyi bir fırsat olacaktır. Artı bu otomatikmen gelen seyirciye iki maç birden izleme imkanı verdiğinden seyirci sayısının da artmasını sağlayacaktır. Bunun bir çok artısı daha var bunu federasyonumuza ilettik. İnşallah kış dönemine kadar taraftarları 90'lı yıllara döndürmüş oluruz" açıklaması yaptı.

(Sporx)

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:23
  1. Trabzonspor
  2. TFF
  3. Alt yapı
  4. Süper Lig

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