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Trabzonspor'dan sürpriz ön libero Bryan Dabo

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'da ön libero arayışları sürmeye devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:48
Trabzonspor'dan sürpriz ön libero Bryan Dabo

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Son olarak kadrosuna dünyaca ünlü yıldız futbolcu Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

6 numara arayışı!

Bordo mavili ekip İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen 27 yaşındaki merkezi orta saha oyuncusu Bryan Dabo için harekete geçti. Trabzonspor'un oyuncuyu kadrosuna kiralık getirmek için nabız yokladığı ve oyuncunun son kararını vermesi için beklemeye geçtiği belirtildi.

Burkino Faso'lu yıldızın İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:48
  1. Trabzonspor
  2. Bryan Dabo
  3. Fiorentina
  4. İtalya Serie A
  5. Ön libero

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