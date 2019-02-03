Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Tokat'ın Zile ilçesinde, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Ampute Futbol Milli Takımı'mızın kaptanı Osman Çakmak'ın annesinin soba gazı zehirlenmesi sonucu vefat ettiğini, babasının tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Osman Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, babasının da bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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