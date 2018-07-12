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Trabzonspor'dan Nordin Amrabat hamlesi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
Trabzonspor'dan Nordin Amrabat hamlesi!

İngiliz medyasında çıkan habere göre, Trabzonspor, Faslı kanat oyuncusunu Watford'dan kiralamak için girişimlerde bulundu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas milli takımı ile başarılı bir performans sergileyen Nordin Amrabat, İspanya ve Portekiz'in de içerisinde bulunduğu B grubunda sonuncu olarak turnuvaya veda etmişti. 

31 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon toplamda oynadığı 39 karşılaşmada 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
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