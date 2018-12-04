THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonspor'dan Kulüpler Birliği ve Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği bildirisi ve Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 18:24
Trabzonspor'dan Kulüpler Birliği ve Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği bildirisi hakkında konuştu.

TRT Spor'a telefonla bağlanan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray dışında 17 takımın imzaladığı Kulüpler Birliği bildirisi hakkında konuştu.

"Bildirideki üslup, Trabzonspor'un üslubu değil"

Bildirinin farklı yayınlandığını açıklayan Ağaoğlu, "Bildirinin yayınlandığı saate kadar bize metin gelmedi. Bu kadar ifadeler yer aldığını bilmiyordum. Bize söylenen ve yayınlanan arasında farklar var. Fikret Orman'la konuştum. Karışıklık olduğunu söyledi. Kulüpler Birliği'nin bildirisinin metninin altında yer alan ifadeleri ağır buldum. Trabzonspor böyle ifadeler kullanmaz. Bildirideki üslup, Trabzonspor'un üslubu değil. Bizim görüşümüze değer verilseydi farklı bir bildiri ortaya çıkar, bu kadar tartışma olmazdı" dedi.

"Git mi diyeyim"

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a da değinen Başkan Ağaoğlu, "Burak Yılmaz bizim kontratı devam eden oyuncumuz. Kontratı devam eden oyuncularımızla niye yollarımızı ayırayım. Git mi diyeyim" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:24
  1. Burak Yılmaz
  2. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DÜZELTME - "Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Astana görüşmeleri açıklaması" başlıklı haberimizin ikinci spotunda, ara başlıkta ve 5. paragrafında yer alan "50 grup" ifadesi "50 kişilik grup" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayıml
    1. DÜZELTME - "Suriye Özel Temsilcisi..
    2. Bebek beslenmesinde bunlara dikkat!
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. Irak’ta kritik bakanlıklarda anlaşma..
    5. Kına Arap dünyasında hanımların önde..
    6. Tunus Koordinasyonu'ndan mirasta..
    7. Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi..
    8. Zayıflamak için...
    9. Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları..
    10. En iyi ütü hangisi?
    11. İzmir AK Parti ilçe belediye başkan..
    12. CHP'li belediyelerle ilgili gerçekleri..
    13. Hanımların çilesi: İltihaplı romatizma
    14. "Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına..
    15. En iyi zayıflatanların başında kiraz..
    16. Karısını öldüren sanığa 17,5 yıl hapis
    17. Müze olarak kullanılan Zübeyde Hanım..
    18. Erzurum'da terör operasyonu! Bacada..
    19. Mısır'da balıkçı teknesi kayboldu
    20. TBMM heyeti Karadağ'da
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz