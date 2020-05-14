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Spor

Trabzonspor'dan, Kasımpaşa Kulübüne "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:02:07 -
Trabzonspor'dan, Kasımpaşa Kulübüne "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda iki futbolcunuzda pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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