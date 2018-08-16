THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Trabzonspor'dan istifa mesajı

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Eğer kulübe faydamız olacak, bulunmamız katkı sağlayacaksa görevde oluruz." dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:25
Trabzonspor'dan istifa mesajı

Hayrettin Hacısalihoğlu, kendisi ve kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer'in istifası konusundaki söylemlere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Asbaşkan Hacısalihoğlu, "Biz artık kulübe faydamız olacak, bulunmamız bir katkı sağlayacaksak görevde oluruz, yoksa olmayız. Bu görevlerde epeyce bir müddet bulunduk. Yalnızca heves ve hırsla burada bulunmam. Bir faydamız, katkımız olacaksa, bize ihtiyaç varsa oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Genel koordinatör Özkan Sümer'in istifa ettiği yönündeki haberlerle ilgili de Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef geçmişe dayalı bazı olumsuzluklar sonucu kulübümüzde birtakım rahatsızlıklar oluşmuştur. Özkan hocamız da rahatsızlık hissedenlerden birisidir. Kendisi ile bu konular görüşülüp konuşulup bir yol haritası çizilir. Bu, devam edip ya da etmeyeceği anlamı taşımaz. Özkan Sümer, bu kulübün önemli değerlerinden biridir. Benim bu kulübe gerçek anlamda hizmet etmiş herkese saygım, sevgim vardır. Kendisini çok severim."

Hacısalihoğlu, Sümer'in Zeki Yavru'nun transferine ilişkin rahatsızlığı olduğu şeklinde iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu konu ile kendisinin hiçbir ilgisi olmamıştır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:25
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye hamlesi ters tepti
    1. Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye..
    2. 4 büyük kulüpten tarihi karar!..
    3. Beklenen açıklama geldi: Fenerbahçe..
    4. AK Partili belediyelerden ABD..
    5. FETÖ'nün sözde 'talebe mesulü'ne hapis..
    6. İnce cehaletini sergiledi, cevabı..
    7. ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman..
    8. DGS sonuçları açıkladı
    9. Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan baba..
    10. 280 kilogram esrar ele geçirildi
    11. 2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS..
    12. İlk yerli cep telefonunu ASELSAN..
    13. 81 ilde "Huzurlu Bayramlar Türkiye"..
    14. Yılma Durak İYİ Parti'den istifa mı..
    15. Casus Papaz Brunson'un avukatından..
    16. Hasan Seymen Meral Akşener'in..
    17. Süper Lig ekiplerinden flaş karar:..
    18. İP'i koparan koparana! Akşener'e çok..
    19. İYİ Parti’nin Başkanlık Divan üyeleri..
    20. PFDK yeni sezonun ilk haftasında..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?