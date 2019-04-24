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Trabzonspor'dan İbrahima Tandia bombası

Rumen medyasında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Romanya takımlarından Sepsi'da forma giyenİbrahima Tandia'yı yakın takibe aldığı iddia edildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 02:47
Trabzonspor'dan İbrahima Tandia bombası

Basında yer alan haberlere göre Bordo-Mavili kulüp, Sepsi takımında forma giyen sol kanat oyuncusu İbrahima Tandia’yı bir süredir izliyor. İki kulüp arasında 25 yaşındaki Malili oyuncu için ilk temasın da kurulduğu vurgulanırken, sezon biter bitmez tara arın son görüşmeyi yapacağı ifade edildi. Mali Milli Takımı’nda da oynayan Tandia bu sezon 24 karşılaşmada görev yaparken, 10 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 02:47
  1. Trabzonspor
  2. İbrahima Tandia
  3. Ibrahima Tandia
  4. Romanya
  5. Sepsi

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