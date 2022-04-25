Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı!

Süper Lig'de şampiyonluğa bir adımı kalan Trabzonspor, transferde de iddialı hamleler yapmaya devam ediyor. Bordo mavililer, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Kazımcan Karataş için Altay'la anlaşmaya vardı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, özellikle genç oyuncular üzerinde yoğunlaşan bordo-mavililer, 19 yaşındaki genç sol bek Kazımcan Karataş için Altay'la prensip anlaşmasına vardı.

Adı Galatasaray'la da anılan Kazımcan için Trabzonspor'un Altay'a tatmin edici bir bonservis bedeli ödeyeceği ayrıca bir ya iki genç oyuncuyu kiralık olarak İzmir ekibine göndereceği belirtildi.

Kazımcan'la Galatasaray daha önce ilgilenmeye başladı. Ancak yönetim krizi, yeni teknik direktörün kim olacağının belli olmaması gibi etkenler yüzünden Kazımcan ve Altay yönetimi, Abdullah Avcı'nın da varlığı ile genç yıldızını Trabzonspor'a vermeyi tercih etti.