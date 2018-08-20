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Trabzonspor'dan flaş transfer! KAP'a bildirdi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcu Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:28
Trabzonspor'dan flaş transfer! KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile kulübümüz arasında, 40.000 TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcuya;

Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,
Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,
Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:28
  1. Aydın
  2. Zeki Yavru
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