Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması: Şampiyonluk yaşamış bir değerimiz...

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgili basında çıkan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun imzasıyla yapılan açıklamada, "Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak ‘görev yapan' bir futbolcu olmasının da ötesinde, Bordo-Mavi formamızla şampiyonluk yaşamış bir değerdirimizdir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ın takımdaki genç futbolcuları gece kulübüne götürerek eğlendiği iddia edilmişti.

"BU TÜR KARALAMA KAMPANYALARININ KARŞISINDA DURACAĞIZ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, son günlerde futbolcumuz Burak Yılmaz hakkında bazı yayın organlarında çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. “Zaman zaman bu tür art niyetli haber ve yazılara hep beraber şahit olmaktayız” diyen Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, “Hayal ürünü olarak kaleme alınan benzer bir karalama kampanyasında oyuncumuz Burak Yılmaz hedef olarak gösterilmektedir! Bu hayal mahsulü habercilik anlayışı ile gerçekleştirmek istenilen maksadın; Trabzonspor'un çıkarlarına hizmet etmediği aşikârdır ve gazetecilik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır” dedi.

Başkanımız Ağaoğlu, “Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak ‘görev yapan' bir futbolcu olmasının da ötesinde, Bordo-Mavi formamızla şampiyonluk yaşamış, taraftarlarımızın sevgisine mazhar olmuş ve tüm bunlardan hareketle art niyetli unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacağımız bir değerimizdir” diye konuştu.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Trabzonspor Kulübü olarak formamız altında görev yapan tüm futbolcularımıza karşı aynı hassasiyeti taşıdığımızı kamuoyuna bildiririz. Futbolcularımıza yönelik bu ve benzeri karalama kampanyalarının karşısında duracağımızın da bilinmesini isteriz."