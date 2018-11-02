0553 313 94 23
impression

Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması: Şampiyonluk yaşamış bir değerimiz...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan golcü oyuncu Burak Yılmaz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 14:21
Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması: Şampiyonluk yaşamış bir değerimiz...

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgili basında çıkan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun imzasıyla yapılan açıklamada, "Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak ‘görev yapan' bir futbolcu olmasının da ötesinde, Bordo-Mavi formamızla şampiyonluk yaşamış bir değerdirimizdir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ın takımdaki genç futbolcuları gece kulübüne götürerek eğlendiği iddia edilmişti.

"BU TÜR KARALAMA KAMPANYALARININ KARŞISINDA DURACAĞIZ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, son günlerde futbolcumuz Burak Yılmaz hakkında bazı yayın organlarında çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. “Zaman zaman bu tür art niyetli haber ve yazılara hep beraber şahit olmaktayız” diyen Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, “Hayal ürünü olarak kaleme alınan benzer bir karalama kampanyasında oyuncumuz Burak Yılmaz hedef olarak gösterilmektedir! Bu hayal mahsulü habercilik anlayışı ile gerçekleştirmek istenilen maksadın; Trabzonspor'un çıkarlarına hizmet etmediği aşikârdır ve gazetecilik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır” dedi.

Başkanımız Ağaoğlu, “Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak ‘görev yapan' bir futbolcu olmasının da ötesinde, Bordo-Mavi formamızla şampiyonluk yaşamış, taraftarlarımızın sevgisine mazhar olmuş ve tüm bunlardan hareketle art niyetli unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacağımız bir değerimizdir” diye konuştu.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Trabzonspor Kulübü olarak formamız altında görev yapan tüm futbolcularımıza karşı aynı hassasiyeti taşıdığımızı kamuoyuna bildiririz. Futbolcularımıza yönelik bu ve benzeri karalama kampanyalarının karşısında duracağımızın da bilinmesini isteriz."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:21
  1. Trabzonspor
  2. Burak Yılmaz
  3. Ahmet Ağaoğlu
  4. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nefes alamıyorsa...
    1. Nefes alamıyorsa...
    2. MKEK'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 3..
    3. İYİ Partili isim zehir zemberek..
    4. İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    5. İkinci el çanta almanın en ekonomik..
    6. Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
    7. Uluslararası EbûMansûr el-Mâtürîdi ve..
    8. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    10. Netanyahu sessizliğini bozdu! Kaşıkçı...
    11. Ev alırken hesabı nasıl ve neye göre..
    12. Filenin işitme engelli şampiyonları..
    13. PKK'ya ağır darbe! 124 terörist..
    14. Gazzeli yaralılara maddi yardım
    15. Roma Sportif Direktörü Monchi'den..
    16. Eskiler tereyağı yerdi ama...
    17. İP kurucusu dayanamadı! "Akşener tüm..
    18. 5 Kasım'da başlayacak! ABD, TÜPRAŞ'ı..
    19. Nerede bu insanlık! 7 yaşındaki Emel..
    20. Ben Batıyım!
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’