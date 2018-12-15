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Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması: Burak Yılmaz'ı...

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde Burak Yılmaz'ı satabileceklerini söyledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:40
Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması: Burak Yılmaz'ı...

Fenerbahçe ile 1.5 yıllık mukavele imzalayan Ersun Yanal'ın, forvet bölgesine Burak Yılmaz'ı istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sarı-Lacivertli ekibin bu bölgede yaşadığı sorunu çözmesi için güçlü bir alternatif olan Burak Yılmaz'ın şu an Trabzonspor'da kadro dışı olması da satış ihtimalini güçlendiriyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da, "Devre arasında aramızdan ayrılanlar olacak" diyerek Burak ve kaleci Onur'u işaret etmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na konu hakkında Akşam gazetesine açıklamalar yaptı.

Oturulur, konuşulur karar verilir

"Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Bir oyuncunun satışıyla ilgili karar, yönetim kurulu kararıdır. En azından icra kurulu kararıdır. Bunları menajerlere sormak lazım. Bu haberleri çıkartanlar menajerler. Kimin satılacağının kararını yönetim verir. Ben şunu söyledim kişisel olarak her konuşmamda, 'Kulübün başkanı dahil, değerini bulduğu takdirde satılır. Çünkü burası bir spor kulübü. Futbolcu alır, futbolcu satar. Olay bundan ibarettir. Trabzonspor'un menfaatleri söz konusu olduğunda, değerini verdikleri takdirde her futbolcunun satışı mümkün olabilir. Burak'a değerini verdikleri zaman oturulur, konuşulur karar verilir"

Beşiktaş'ın sezon başında bir ilgisi var

"Sabah gazeteleri açtığım zaman gördüğüm bir şey bu. Olmayan bir şey üzerinden bir kulüp başkanı, doğmamış çocuğa don biçmez. Ancak F.Bahçe'den bir teklif gelirse o oturulup, konuşulur. Bu yönetim kurulu kararı gerektiren bir durum. Ayrıca pek teklif geleceğini de sanmıyorum. Öyle bir şey gerçekten gelmedi ama gelirse de bu Ağaoğlu'nun tek başına vereceği bir karar değildir. Yönetim kurulu kararıdır. Yönetim onaylarsa satılır. Beşiktaş'ın sezon başında bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. Onu da gizlemiyorlar. ağustostan sonra da benden Burak'ı isteyen olmadı."

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:40
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