Trabzonspor’dan Eren Bülbül paylaşımı Trabzonspor’dan THY’nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.

Trabzonspor’dan THY’nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.

Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Eren Bülbül...

O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!

Elbette ki sponsorumuz @TK_TR’nin yeni uçağının #AdıErenOlsun

İlk uçuşunu da Eren’imizin ailesiyle birlikte Trabzon’dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.

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