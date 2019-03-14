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Trabzonspor'dan CAS çıkarması

- Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler ve avukatlardan oluşan 10 kişilik ekip, futbolda 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine ilişkin CAS'ta yarın yapılacak duruşmada yer alacak- Kulüp başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu: "İsviçre'deki avukatlarımız, süper bir dosya yaptı. Elimiz çok kuvvetli. İnşallah olumlu bir sonuç alırız"

14 Mart 2019 Perşembe 11:09
Trabzonspor'dan CAS çıkarması


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübünün, Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma yarın görülecek.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven ve avukatlardan oluşan 10 kişilik bir ekip, İsviçre'deki duruşmada hazır bulunacak.

Bordo-mavili kulübün UEFA ve FIFA ile ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün İsviçre'ye gideceklerini ve cuma sabahı da duruşmanın gerçekleştirileceğini aktardı.

FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın yetkisi olmadan bordo-mavili kulübün dosyasını reddettiği gerekçesiyle CAS'a başvurduklarını anımsatan Bülbüloğlu, CAS'tan olumlu karar çıkması halinde yeniden komitenin konuyu ele alacağını belirtti.


- "Avukatlar süper bir dosya yaptı"


CAS'ın son yayımladığı bültene değinen Bülbüloğlu, "CAS'ın bu bülteni duruşma öncesinde yayımlaması elimizi güçlendirdi. CAS, temiz Trabzonspor'un hak ettiği şampiyonluğunun yıllardır peşinde uğraştığını, yani 2010-2011 sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu söylüyor. Kendilerinin yayımladığı bir bülten bu. Bunu da savunmamıza ekleyerek CAS'taki duruşmaya katılacağız. Bizi hem 'temiz' hem de 'mağdur' şeklinde değerlendiren CAS'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bülbüloğlu, dosyalarının çok kuvvetli olduğunu da kaydederek, "Burada şikeye ilişkin UEFA'nın, CAS'ın verdiği karar, hepsi var. Infantino'nun daha önce yaptığı açıklamalar var. İsviçre'deki avukatlarımız süper bir dosya yaptı. Elimiz çok kuvvetli. İnşallah olumlu bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

Önder Bülbüloğlu, CAS'ın karar vermesinin daha önceki örneklere bakıldığında 2 ay sürebileceğini, çıkacak karara göre de hareket edeceklerini sözlerine ekledi.


- 2 bin 811 gün geçti


Süper Lig'de 2010-2011 sezonuyla ilgili 3 Temmuz 2011'de başlayan şike davası sürecinde 2 bin 811 gün geride kaldı.

Bordo-mavili kulüpte bu dönemde Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve Ahmet Ağaoğlu olmak üzere 4 başkan görev yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:09
  1. CAS
  2. Futbol
  3. Önder Bülbüloğlu
  4. Şike davası süreci
  5. Trabzonspor
  6. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi

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