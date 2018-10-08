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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği için TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çekti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:55
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.

Doğan, "Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:55
  1. Trabzonspor
  2. Burak Yılmaz

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