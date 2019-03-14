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Trabzonspor’da zorunlu değişim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig’de cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor oynayacağı maçta mecburi değişikliğe gidecek.

14 Mart 2019 Perşembe 13:40
Trabzonspor’da zorunlu değişim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig’de cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor oynayacağı maçta mecburi değişikliğe gidecek.


Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle hafta içinde yaptığı antrenmanları eksik bir kadro ile sürdürdü. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Erzurum ekibi karşısında zorunlu değişikliğe gidecek olan Karaman, savunmada ve orta sahada değişiklik yapacak.



Savunma ve orta sahada değişiklik


Trabzonspor’un son oynadığı Akhisarspor maçında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi bu hafta içinde yapılan çalışmalarda takımla birlikte yer almadı. BB Erzurumspor maçında oynaması zor olan Çörekçi’nin yerine bu bölgede Hüseyin Türkmen’in oynaması bekleniyor. Hüseyin’in yerine ise savunmada Toure ve Hosseini’nin oynaması bekleniyor. Cezalı olan Yusuf Yazıcı’nın yerine ise geçtiğimiz hafta Akhisarspor maçında bu oyuncunun yerine oyuna dahil olan Olcay Şahan’ın ilk on birde başlaması bekleniyor.



Sosa sevinci


Trabzonspor’da BB Erzurumspor maçı öncesi Sosa sevinci yaşanıyor. Ağrıları nedeniyle hafta içinde yapılan çalışmalarda takımla birlikte yer almayan ve salonda sürdüren Arjantinli futbolcu, bugün yapılan çalışmada takımla birlikte yer aldı. Yıldız futbolcunun ağrılarının tamamen geçtiği ve BB Erzurumspor ile oynanacak olan maçta oynamasına herhangi bir engelin bulunmadığı belirtildi.



Avrupa yolunda kritik sınav


Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kritik mücadeleye çıkacak. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip, bordo-mavili takım ile oynayacağı karşılaşamaya dönüm noktası olarak bakarken, Karadeniz ekibi ise üst basamaklara tırmanma adına ve milli araya da moralli girmeyi hedefliyor.



Kazanırsa geçtiğimiz sezona sollayacak


Trabzonspor, Erzurum ekibi ile oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılması halinde geçtiğimiz sezonu da sollamış olacak. Bordo-mavililer 2017-18 sezonunda 26. haftada 42 puan elde etmiş, puan sıralamasında ise 5. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer, Erzurum deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda ise puanın 43 çıkartacak ve kısıtlı kadrosuna rağmen geçtiğimiz sezona fark atmış olacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:40
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