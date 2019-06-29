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Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:15
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

53 yaşına giren Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karaman'ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile idari, teknik personel yer aldı.

Oğullarının kestiği doğum günü pastasından yiyen Ünal Karaman, sürpriz kutlama için teşekkür ederek "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:15
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