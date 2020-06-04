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Spor

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:38:15 -
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.


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