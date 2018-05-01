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Trabzonspor'da Şenol Güneş hareketliliği

Son günlerde Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan teknik direktör Şenol Güneş için bordo-mavili taraflarlar, sosyal medyada gündem oluşturdu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:46
Trabzonspor'da Şenol Güneş hareketliliği

Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.
 
Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, "Şenol Güneş Trabzonspor'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak Şenol GüneşFatih Tekke ikilisini istiyoruz", "Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu. (Sabah)

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:46
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