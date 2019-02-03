Trabzonspor'da Rodallega ikiye katladı Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı oyuncu, bu sezon geride kalan 20 haftada 10 gol kaydetti

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını ikiye katladı. Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında Süper Lig'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ise 20 maçta bin 695 dakika görev alıp ligdeki gol sayını da 10'a yükseltmeyi başaran Rodallega, geçen sezonun iki katı gol kaydetti. Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 15 lig maçında 6 gol atmıştı. Ligde bordo-mavili takım forması altında toplamda 21 gole ulaşan Rodallega, böylece üçüncü sezonunda en parlak dönemini yaşadı. - 18 puana katkı sağladı Ligde 20 hafta sonunda 33 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda 18 puan kazandı. Rodallega'nın gol attığı 8 maçta bordo-mavililer yenilgi yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı. Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0'lık Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1 sona eren Çaykur Rizespor maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri Ankaragücü maçında bozdu. - Takımının en golcü oyuncusu Hugo Rodallega, bordo-mavili takımın ligde en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Rodallega'yı 5 golle devre arasında takımdan ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz takip ederken Calep Ekuban ve Anthony Nwakaeme de 4'er gol kaydetti.

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