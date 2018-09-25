THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Trabzonspor'da Mejed Hosseini sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

25 Eylül 2018 Salı 14:17
Trabzonspor'da Mejed Hosseini sevinci

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana, hasta olan Esteban ile hafif sakatlığı bulunan ve tedavisi gerçekleştirilen Esteban katılmadı, Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

HOSSEINI DONDU
Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan İranlı savunma oyuncusu Mejed Hosseini, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca dün hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almayan kaleci Onur Recep Kıvrak da bugünkü antrenmana katıldı.

KARAMAN'DAN HÜCUM VE SAVUNMA UYARISI
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, antrenan sırasında çalışmaları sıkça durdurarak öğrencilerine yapmaları gerektiklerini anlattı. Karaman, oyuncularına hücum ve savunmaya yönelik, "Topla çok oynamayın. Amacımız karşı alana hızlı geçmek. Rakip hareketlendiği anda onunla birlikte koşacağız. Yorulduğunuz anda ise doğru işler çıkarın. Doğru baskı top kazandırır" şeklinde uyarılarda bulundu.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
Bu arada Trabzonspor'un Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:17
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Papa cinsel taciz skandallarını yorumladı: Öfkelendik
    1. Papa cinsel taciz skandallarını..
    2. İran Irak sınırında patlama: 2 ölü
    3. Hrank Dink davası ertelendi
    4. Dünyanın en pahalı pantolonu!
    5. Şarbon hastalığını nasıl tespit ederiz?
    6. Böyle komşu düşman başına ! Gizli..
    7. Ankara ezan saatleri!
    8. İran'ın para birimi değer kaybetti
    9. Süper Lig ekibinin yıldızı kaza yaptı!
    10. AB ülkesi çıkmaza girdi! Tatbikat bile..
    11. Japonya'da ölü doğan bebeği beş yıl..
    12. Lüks otomobilli trafik magandası..
    13. Tarsus Belediyesinde görevli tek ayak..
    14. Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı
    15. Kayınvalidesini döven gelin gözaltına..
    16. Korkunç olay! 500'lük borunun içine..
    17. Gaziosmanpaşa’da lüks otomobilli..
    18. Merabi: Esed rejimi dönmek isteyen..
    19. İstanbul namaz vakitleri
    20. İbretlik olay! Herkes bakıp geçti, bir..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!