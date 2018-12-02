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Trabzonspor'da kupa mesaisi

02 Aralık 2018 Pazar 13:16
Trabzonspor'da kupa mesaisi

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor ile 4 Aralık Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayserispor maçının ardından kente dönmeyen bordo-mavililer, Kayseri Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.

Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise taktiksel çalışmalar yaptıkları belirtildi.

Bordo-mavililer, Sivas Belediyespor maçı için öğleden sonra Sivas'a giderek kampa girecek.

Öte yandan açıklamada, antrenman için tesislerini açan Kayserispor Kulübüne teşekkür edildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:16
  1. Futbol
  2. Sivas Belediyespor
  3. Trabzonspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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