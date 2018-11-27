Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, bir günlük iznin ardından 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, annesi vefat etmesi nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka katılmadı.

Bordo-mavili futbolculardan Fenerbahçe maçında 11'de oynayan oyuncular koşu, diğer oyuncular ise yarı sahada maç yaptı.

Antrenmanı ziyaret eden Yeşiltepe İlkokulu öğrencileri de futbolculara çiçek vererek, takımla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



