Trabzonspor'da istatistiklerde Rodallega ön planda





TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puan ve averajla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, istatistiklerde Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, ön plana çıktı.

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, sezonun ilk yarısında en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.

Rodallega, 24 futbolcunun görev yaptığı ilk yarıda 17 maçın tamamında görev alan tek oyuncu oldu.

17 maçta bin 424 dakika sahada kalan başarılı forvet, aldığı süre açısından ise 16 maçta doksanar dakika olmak üzere bin 440 dakika sahada kalan Çek oyuncu Filip Novak'tan sonra ikinci sırada yer aldı.

Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut ile Semih Karadeniz ve Murat Cem Akpınar, ligde görev alamadı.





- En golcü Rodallega





Trabzonspor, ilk 17 haftada 32 gol atarken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega oldu.

Ligde 9 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçiriyor.

Geçen sezon ligde 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda skor yükünü çekti.





- Ligin en centilmeni





Trabzonspor, ligin ilk yarısında kırmızı kart görmezken 32 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.

Bordo-mavililerde, 5 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken Onazi ve Pereira 4 sarı kart gördü. Sadece bu 3 futbolcu, Trabzonspor'da cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısının futbolcu istatistikleri şöyle:





Futbolcu Maç Süre Sarı Kart Kırmızı Kart Gol Filip Novak 16 1440 1 - 3 Hugo Rodallega 17 1424 2 - 9 Jose Sosa 16 1362 1 - 2 Jaoa Pereira 15 1350 4 - - Zargo Toure 15 1350 1 - - Ogenyi Onazi 16 1305 4 - 2 Abdülkadir Ömür 16 1231 1 - 2 Onur Recep Kıvrak 12 1080 1 - - Yusuf Yazıcı 14 979 5 - - Majid Hosseini 11 868 - - Anthony Nwakaeme 10 689 - - 4 Olcay Şahan 12 676 1 - 1 Burak Yılmaz 7 547 3 - 5 Hüseyin Türkmen 6 486 - - - Uğurcan Çakır 5 450 1 - - Mustafa Akbaş 4 360 - - - Vahid Amiri 12 349 1 - 1 Juraj Kucka 8 339 3 - - Caleb Ekuban 12 209 1 - 3 Zeki Yavru 1 90 - - - Kamil Ahmet Çörekçi 1 90 1 - - Luis Ibanez 1 90 - - - Hasan Batuhan Artarslan 7 43 - - - Abdulkadir Parmak 2 23 1 - -





