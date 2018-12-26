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Trabzonspor'da istatistiklerde Rodallega ön planda

- Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 2. sırada bitiren Trabzonspor'da, Kolombiyalı futbolcu Rodallega, maçların tamamında görev alan tek oyuncu oldu- Bordo-mavililerde, en fazla golü (9) Rodallega kaydetti - Karadeniz ekibi, 32 sarı kartla ligin en az kart gören takımı oldu

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:46
Trabzonspor'da istatistiklerde Rodallega ön planda


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puan ve averajla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, istatistiklerde Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, ön plana çıktı.

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, sezonun ilk yarısında en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.

Rodallega, 24 futbolcunun görev yaptığı ilk yarıda 17 maçın tamamında görev alan tek oyuncu oldu.

17 maçta bin 424 dakika sahada kalan başarılı forvet, aldığı süre açısından ise 16 maçta doksanar dakika olmak üzere bin 440 dakika sahada kalan Çek oyuncu Filip Novak'tan sonra ikinci sırada yer aldı.

Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut ile Semih Karadeniz ve Murat Cem Akpınar, ligde görev alamadı.


- En golcü Rodallega


Trabzonspor, ilk 17 haftada 32 gol atarken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega oldu.

Ligde 9 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçiriyor.

Geçen sezon ligde 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda skor yükünü çekti.


- Ligin en centilmeni


Trabzonspor, ligin ilk yarısında kırmızı kart görmezken 32 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.

Bordo-mavililerde, 5 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken Onazi ve Pereira 4 sarı kart gördü. Sadece bu 3 futbolcu, Trabzonspor'da cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısının futbolcu istatistikleri şöyle:


Futbolcu Maç Süre Sarı Kart Kırmızı Kart Gol
Filip Novak 1614401 -3
Hugo Rodallega 1714242 -9
Jose Sosa 1613621 -2
Jaoa Pereira 1513504 - -
Zargo Toure 1513501 - -
Ogenyi Onazi 1613054- 2
Abdülkadir Ömür 1612311 -2
Onur Recep Kıvrak 1210801 - -
Yusuf Yazıcı 149795 - -
Majid Hosseini 11868 - -
Anthony Nwakaeme10689 - -4
Olcay Şahan126761 -1
Burak Yılmaz7 5473 -5
Hüseyin Türkmen6486- - -
Uğurcan Çakır5450 1- -
Mustafa Akbaş4360- - -
Vahid Amiri12349 1 -1
Juraj Kucka8 3393 - -
Caleb Ekuban12209 1 -3
Zeki Yavru1 90 - - -
Kamil Ahmet Çörekçi1901 - -
Luis Ibanez190 - - -
Hasan Batuhan Artarslan743 - - -
Abdulkadir Parmak2231 - -



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:46
  1. Futbol
  2. İlk yarının ardından
  3. Jaoa Pereira
  4. SÜPER LİG
  5. Trabzonspor

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