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Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları ne zaman başlıyor? | Trabzonspor kombine satışları

Trabzonspor'da taraftarlar heyecanla ikinci devre kombine satışlarının başlamasını bekliyor. Peki Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları ne zaman başlıyor? Trabzonspor'da ikinci devre kombine fiyatları ne olacak? Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları nereden yapılacak?

17 Ocak 2019 Perşembe 16:37
Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları ne zaman başlıyor? | Trabzonspor kombine satışları

Trabzonspor'da taraftarlar heyecanla ikinci devre kombine satışlarının başlamasını bekliyor. Peki Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları ne zaman başlıyor? Trabzonspor'da ikinci devre kombine fiyatları ne olacak? Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları nereden yapılacak?

Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları ne zaman başlıyor?

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2018-2019 futbol sezonunun ikinci yarısında oynanacak tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak yarı sezon kombinelerinin satışının 18 Ocak Cuma günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Trabzonspor'da ikinci devre kombine fiyatları ne olacak?

Kombine fiyatlarının sezon başı açıklanan fiyatların yüzde 50'si oranında olacağının vurgulandığı açıklamada, başka indirim yapılamayacağı aktarıldı.

Buna göre kombine fiyatları, platinum B blok? 2 bin 250 lira, platinum A-C blok 2 bin lira, VIP gold bin 250 lira, VIP silver ?bin lira, kategori 1 (Batı 1) 450 lira, kategori 2 (Batı 2) 350 lira, kategori 3 (Doğu 1) 300 lira, kategori 4 (Doğu 2) 250 lira, kategori 5 (Doğu 3) 200 lira, kale arkaları için de 125 lira olarak tespit edildi.

Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları nereden yapılacak?

Kombine satışlarının, Trabzon Atatürk Alanı Passolig Kombine Satış Gişesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı ile Passolig internet sitesinden gerçekleştirileceği kaydedildi..

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:37
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