Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları08 Eylül 2019 Pazar 13:11
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.
Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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