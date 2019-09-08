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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

08 Eylül 2019 Pazar 13:11
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.

Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:11
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