Trabzonspor’da flaş Danylo Sikan gelişmesi
Trabzonspor’da sıcak gelişme... Danylo Sikan, Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oluyor. Ukraynalı futbolcu, bu akşam Belçika'ya gidecek.
Ara transfer devam ederken Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın ayrılığı netleşti.
TRT Spor’un haberine göre Belçika ekibi Anderlecht, Ukraynalı futbolcu için bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardı.
Danylo Sikan'ın transfer işlemlerini tamamlamak için bu akşam Belçika'ya gideceği bildirildi.
Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 4 gol 1 asistlik katkı verdi.