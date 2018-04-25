Trabzonspor'da ''feda'' dönemi! 6 futbolcu takımdan ayrılıyor

Muharrem Usta’dan 842 milyon liralık borç yükü devralan ve göreve gelir gelmez alacakları sebebiyle kulübe ihtar çeken oyuncuların paralarını ödeyen Ahmet Ağaoğlu gelecek sezon için radikal bir karar aldı.

'SİZE BU PARALARI ÖDEYEMEYİZ'

UEFA ile yaşanan FFP problemleri sebebiyle gelecek sezon küçülmeye gidecek olan Ahmet Ağaoğlu takımda yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bonservisine 5 milyon Euro ödenen Kucka’nın maaşının 2.250 bin Euro olması Slovak yıldızı listede birinci sıraya koyarken, Burak Yılmaz’ın 3,550 bin Euro, Sosa’nın ise yıllık 3,320’ya imza atması üç futbolcuyu topun ağzına getirdi. Kucka, Burak Yılmaz ve Sosa’ya 9 milyon Euro’yu aşan bir ücreti ödemeyi göze alamayan Ağaoğlu’nun, bu futbolculara ‘Kendinize kulüp bulun’ dediği öğrenilirken, takımda mutsuz olan Castillo ve Bero’nun yanı sıra transferi yarıda kalan Onazi’nin de lig biter bitmez Trabzon’dan ayrılacağı ifade edildi.

AHMET AĞAOĞLU HOCA ARAYIŞINDA...

Önümüzdeki sezon ‘FEDA’ demeye hazırlanan Ahmet Ağaoğlu’nun Trabzonspor camiasının iç yapısını ve dinamitlerini iyi bilen yerli bir hocayla yoluna devam etmesi beklenirken, adaylar arasında Samet Aybaba ve Fatih Tekke isimlerinin ön plana çıkması dikkat çekti.

Kaynak:Star