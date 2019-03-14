Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür'ün katılmadığı, tedavileri tamamlanan Yusuf Yazıcı, Jose Sosa ve Majid Hosseini'nin ise takımla çalışmalara başladığı aktarıldı. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından kara yolu ile Erzurum'a gidecek.



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