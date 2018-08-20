Trabzonspor'da Derrick Luckassen sesleri

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Alman medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı.Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden PSV'de forma giyen Gana asıllı Hollandalı Derrick Luckassen'e kanca attı. Stoper ve ön libero mevkisinde oynayabilen 23 yaşındaki Luckassen'i transfer etmek için girişimlere başladığı yazıldı.

PSV teknik Direktörü Vam Bommel'in Derrick Luckassen'i son lig maçında kadroya almadığı ve kadroda düşünmediği öğrenildi. Öte yandan genç oyuncuya Bundesliga ekibi Herta Berlin'inde talip olduğu belirtildi.

Derrick Luckassen'in PSV ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR